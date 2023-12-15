У Польщі пропонують закрити країну для українських товарів на 20 років

Про це в ефірі радіо Rmf24 заявив заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої Громадянської коаліції Міхал Колодзєйчак, передає Укрінформ.

За словами польського політика, Варшава “не може загальмувати певних процесів” коментуючи питання майбутнього членства України в ЄС. Він зазначив, що процес підготовки до членства України в Євросоюзі буде довготривалим і Польща має до цього підготуватися.

Колодзєйчак зазначив, що український аграрний ринок перебуває в руках 95-ти великих агрохолдингів, які мають у своєму розпорядженні половину орних земель України.

“Тому ми повинні захиcтити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років. Сьогодні треба говорити про те, що аграрно-споживчі товари з України – неперероблені та перероблені – не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС”,- підкреслив Колодзєйчак.

Політик правлячої Громадянської коаліції донедавна був відомим активістом, який захищав інтереси польського села, він очолював аграрний рух “Агроунія”. Під час так званої зернової кризи він активно підтримував блокаду експорту українського збіжжя на польський ринок, закликаючи розширити перелік продуктів, імпорт яких до Польщі з України має бути заборонений.