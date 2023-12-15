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Юзвяк: ЄС планує провести голосування за 12 пакет санкцій проти росії наступного тижня

17.12.2023 / 10:10
Лідери Європейського союзу наступного тижня планують провести голосування за 12 пакет санкцій проти росії, повідомив редактор "Радіо Свобода" в Європі Рікард Юзвяк.

"Австрія зняла свій резерв. російські санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня", - написав Юзвяк у соцмережі X (Twitter) 16 грудня.

Раніше він повідомив, що лідери країн ЄС погодили 12-ий пакет санкцій проти рф.

"Існує політична угода щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти росії, хоча офіційно його буде ухвалено найближчими днями. Буде спроба ухвалити ще один у другу річницю повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначив він у соцмережі X (Twitter) 14 грудня.

санкції, Юзвяк
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