Юзвяк: ЄС планує провести голосування за 12 пакет санкцій проти росії наступного тижня

"Австрія зняла свій резерв. російські санкції мають бути офіційно ухвалені цього тижня", - написав Юзвяк у соцмережі X (Twitter) 16 грудня.

Раніше він повідомив, що лідери країн ЄС погодили 12-ий пакет санкцій проти рф.

"Існує політична угода щодо 12-го пакету санкцій ЄС проти росії, хоча офіційно його буде ухвалено найближчими днями. Буде спроба ухвалити ще один у другу річницю повномасштабного вторгнення в Україну", - зазначив він у соцмережі X (Twitter) 14 грудня.