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ISW: У Киргизстані розпочалося виробництво російської бронетехніки

16.12.2023 / 16:20
У Киргизстані розпочалося виробництво російської бронетехніки на першому в країні підприємстві оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що підприємство у місті Баликчі займається капітальним ремонтом та виробництвом броньованих модифікацій вантажних автомобілів ГАЗ-66М. За даними джерел, Росія надає частину комплектуючих для випуску машин. Аналітики ISW зазначають, що складання вантажних автомобілів, ймовірно, провадиться на потужностях російської ремонтної бази.

Місцеві чиновники прозвітували, що підприємство вже вийшло на повну виробничу потужність. При цьому обсяги виробництва тримаються у секреті.

ISW
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