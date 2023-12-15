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13:15
Діяльність Фінляндії на кордоні з рф зміцнила відчуття національної безпеки у фінів, - опитування
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МакФол: У плани путіна не входять жодні перемовини, допоки в США не відбудуться вибори президента
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ВООЗ закликає вжити термінових заходів щодо споживачів електронних сигарет
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путін проговорився про втрати своєї окупаційної армії в Україні
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Майя Санду: Молдова і росія можуть поліпшити свої взаємини
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16:20
ISW: У Киргизстані розпочалося виробництво російської бронетехніки
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Мінфін: Для українських підприємців запустили програму "Доступний факторинг"
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Міжнародний арбітражний суд присудив стягнути на користь МО України з іноземних постачальників майже мільярд гривень
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Болгарія надасть Україні допомогу у розмірі 3,6 млрд євро
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ІАЕ: Новорічне меню цього року обійдеться дещо дорожче, ніж торік
- 16:20
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Канадская косметика Rejudicare15.11.2023 / 22:01Косметика стала неотъемлемой частью жизни всего населения планеты. Ее широко используют не только женщины, но и представители мужского пола. Очень важно выбирать надежную и качественную косметику, которая будет положительно влиять на кожу и здоровье. Косметика Rejudicare https://profistyle.in.ua/vender/rejudicare является одним из наиболее популярных и высокотехнологичных производителей средств для ухода за кожей.Последние новости рубрики
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Як замінити оперативну пам'ять в ноутбуці?10.11.2023 / 02:37Причин змінити оперативну пам'ять може бути багато - від банального, але цілком природного бажання збільшити її обсяг, до підступного писку системного оператора, що сигналізує про вихід модуля з ладу. Перед тим як відправитися в магазин, потрібно визначитися, який модуль необхідний. «Правильний» спосіб - шукати в документації до материнської плати тип і максимальні робочі частоти підтримуваних ліній пам'яті. Також можете скористатись пошуком по моделі ноутбука. Цю інформацію завжди можна знайти на сайті виробника материнської плати. Досить просто вказати його модель.Последние новости рубрики
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