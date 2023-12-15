Войти | Зарегистрироваться
00:43

суббота,
16 декабря
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Мінфін: Для українських підприємців запустили програму "Доступний факторинг"

15.12.2023 / 16:25
Для українських підприємців запустили програму "Доступний факторинг", яка має забезпечити мікро-, малий та середній бізнес оборотним капіталом.

Про це 14 грудня повідомила пресслужба Мінфіну.

Факторинг дозволяє підприємствам отримати негайний доступ до грошових коштів та відновити свою ліквідність для виробництва нових товарів.

Державна програма передбачає, що підприємство за відповідний відсоток поступається факторинговій компанії (уповноваженому фактору) своїм правом вимоги до покупця за неоплачені товари і послуги.

Як зазначив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук, таким чином підприємства матимуть змогу покрити щоденні витрати, знизити ризик "неплатежів" з боку контрагентів та покращити стійкість всього ланцюга постачання товарів.

Керуватиме програмою Фонд розвитку підприємництва (ФРП). А реалізація відбуватиметься через такі банки:

  • "Креді Агріколь Банк";
  • "ОТП Банк",
  • "ТАСкомбанк",
  • "Комінбанк",
  • "Банк Глобус";
  • "МТБ Банк".

Доступний факторинг: умови

Програма передбачає компенсацію відсоткової ставки за факторинг на рівні до 13% річних. Факторинг надаватиметься в розмірі до 95% дебіторської заборгованості. Однак сума фінансування не може перевищувати 150 мільйонів гривень, включаючи кошти, отримані за програмами "Доступні кредити 5-7-9%" та "Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%".

Долучитися до "Доступного факторингу" можуть мікро-, малі, середні та великі підприємства – резиденти України, які здійснюють постачання товарів, виготовлених українським товаровиробником, на умовах відстрочення платежу. Це стосується:

  • фізичних осіб-підприємців;
  • юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є фізична особа – резидент України;
  • сільськогосподарських товаровиробників.
Мінфін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 декабря
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.