Войти | Зарегистрироваться
08:23

воскресенье,
26 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

США ввели санкції стосовно деяких російських чиновників

25.02.2023 / 09:48
Держдеп США у п'ятницю оголосив про запровадження санкцій стосовно деяких російських міністрів і губернаторів, зокрема проти віцепрем'єра рф Тетяни Голікової, міністра енергетики Миколи Шульгінова, міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва.

Згідно з документом, оприлюдненим Держдепом, під санкції також підпали міністр природних ресурсів Олександр Козлов, міністр науки та вищої освіти рф Валерій Фальков, міністр праці Антон Котяков, міністр у справах цивільної оборони Олександр Куренков, міністр культури Ольга Любимова, міністр спорту Олег Матицин.

Під санкціями опинилася і журналістка Ольга Скабєєва.

До санкційних списків занесли губернатора Псковської області Михайла Ведернікова, губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова, губернатора Камчатського краю Володимира Солодова, губернатора Курганської області Вадима Шумкова, губернатора Тверської області Ігоря Руденю та інших. Також під санкції підпав глава Республіки Бурятія Олексій Циденов.

Крім цього, у заяві Держдепу йдеться про те, що США вживають заходів щодо застосування візових обмежень до 1219 російських військовослужбовців у зв'язку з воєнними діями в Україні.

Держдеп також повідомив про санкції щодо низки організацій і компаній, зокрема проти Головного управління глибоководних досліджень міноборони рф, Всеросійського НДІ автоматики імені М.Л.Духова, судноплавної компанії "Пола Райз", АТ "Аргус-Холдинг".

Крім того, санкції стосуються і "керуючої організації Запорізької АЕС" та її голови Олега Романенка.

санкції, Держдеп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
25 февраля
24 февраля
23 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.