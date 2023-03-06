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Обхід санкцій: Збільшується як експорт до країн, близьких до росії, так і експорт із цих країн далі в рф

05.03.2023 / 16:15
У Нідерландах прокурори відкрили 45 кримінальних проваджень проти компаній та приватних осіб, яких підозрюють в обході санкцій ЄС проти рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL Nieuws.

ЗМІ пишуть, що станом на кінець 2022 року справ було 27, але в нідерландській Генпрокуратурі допускають, що розслідувань побільшає.

"Слід очікувати, що чим довше діятимуть санкції, тим більше буде випадків обходу обмежень", - зазначили правоохоронці.

До слова, із 45 проваджень, які в нині відкриті, 29 пов'язані з порушеннями імпортних і експортних санкцій. Інші розслідування стосуються порушень фінансових обмежень.

"Як мінімум одна справа вже перебуває на розгляді в суді. Дмитро К. підозрюється в експорті мікрочіпів і, можливо, дронів до рф, зокрема через Казахстан. Однак це провадження досі не розглянуте судом по суті", - вказує видання.

RTL Nieuws додає, що з моменту вторгнення рф в Україну митниця Нідернандів стежить за новими правилами перевезення товарів з і до росії і білорусі.

За рік було проведено понад сто тисяч перевірок, 357 разів вантаж зупинявся для додаткового контролю. Фіксували предмети розкоші, але також були виявлені товари військового призначення або деталі для вертольотів.

"Прямий експорт із країн ЄС до рф різко впав після введення санкцій. Але збільшується як експорт до країн, близьких до росії, так і експорт із цих країн далі в рф. Це може вказувати на спробу обійти обмеження", - підсумували журналісти.

санкції
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