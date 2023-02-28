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В Україні завершилася кампанія добровільного декларування активів

02.03.2023 / 16:35
В Україні 1 березня 2023 року завершилася кампанія добровільного декларування активів. За час її дії було подано 845 декларацій.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, загальна вартість задекларованих активів склала понад 8 млрд 823 млн гривень. А загальна сума збору – 547,5 млн гривень.

При цьому протягом останніх двох тижнів було задекларовано активи на 2,6 млрд гривень, тобто майже 30%.

Нагадаємо, що законопроєкт про податкову амністію був ініційований президентом Володимиром Зеленським. Голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявляв, що перемогою такого декларування буде виведення 20 млрд доларів із тіньової економіки.

Гетманцев, декларування
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