У Зеленского рассказали, как будут выводить крупный и средний бизнес из ФЛП

О том, какие меры для этого будут приниматься, он рассказал в интервью ЭП.

По его словам, "в отношении среднего и крупного бизнеса есть два негативных момента, которые надо устранить".

"Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций. Речь идет о том, что налоговые резиденты Украины не должны иметь возможность уклоняться или платить здесь налогов меньше, переводя свою прибыль в низконалоговые юрисдикции", - отметил Гетманцев.

"Сейчас на слуху кейс "Ленинской кузни". Предприятие было продано за границей. Продано фактически не предприятие, а компания, которая владеет этим предприятием. Я не знаю, были ли заплачены налоги с этой сделки за границей, но я точно знаю, что в Украине налоги с этой сделки не заплачены.

Сделка была на 300 млн долл. Это огромные деньги. Люди продали в Украине актив на 300 млн долл и не заплатили налоги в украинский бюджет. Это не должно происходить. Мы планируем принять разработанный Министерством финансов законопроект в первые недели работы Верховной Рады", - добавил он.

"Второй негативный момент - исключение использования псевдо-ФЛП, когда большой магазин продает телефон и дает чек от ФЛП. Хотя мы в здравом уме и трезвой памяти понимаем, что за день он делает выручку больше, чем лимит, установленный для ФЛП на год. В ресторанах и гостиницах можно встретить двойные чеки", - рассказал финансист "Слуги народа".

По его словам, это можно предотвратить путем введения электронного чека.

"Это система учета расчетных операций без установки кассовых аппаратов. Это моя возможность как ФЛП бесплатно скачать программу налоговой и своим смартфоном учитывать любые операции на протяжении дня, выдавая электронный чек потребителю", - пояснил он.

"ФЛП будут учитывать свои операции через систему, которую мы вводим. Мы, к слову, не говорим о том, что она будет вводиться абсолютно по всем видам товаров. Сначала она будет вводиться по товарам, которые наиболее подвержены уклонению.

Если ФЛП за год продает товары на 5 млн грн, пусть продает, но если за день, то это не сможет так работать. Мы сделаем все, чтобы крупный бизнес не смог уклоняться от уплаты налогов с использованием модели единого налога", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что "сейчасуклонение происходит там, где крупный и средний бизнес реализует товары через ФЛП за наличные. Чеки не выдаются. Реально отследить оборот невозможно. Е-чек решает эту проблему.

Гетманцев отметил, что систему планируют запустить как можно быстрее: "с 2020 года для отдельных отраслей, но утвердить законодательную базу нужно сразу же".

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