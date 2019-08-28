Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платным

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это была моя инициатива - имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion (системы автоматического взвешивания в движении - ред.), это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер.

Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины - это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", - сказал Новак.

По его словам, введение сбора будет серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - добавил и.о. главы "Укравтодора".

"Объемы разрушения автодорог из-за перегруженного транспорта огромны. Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", - подчеркнул он.

Напомним: "Укравтодор" в октябре запустит 6 пунктов для взвешивания автомобилей Weight-in-Motion на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.

Источник