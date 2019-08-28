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МБРР предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство

28.08.2019 / 15:54
Соглашение, согласно которому МБРР предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство, подписала министр финансов Оксана Маркарова.

Соглашение, согласно которому Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине $200 млн на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство, подписали во вторник, 27 августа, министр финансов Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

Как отмечает Министерство финансов на сайте, привлечение займа позволит создать и ввести в общий доступ Государственный аграрный реестр, провести инвентаризацию земель госсобственности и внести ведомости о них в Государственный земельный кадастр, создать методологию разработки планов землепользования для объединенных территориальных громад, провести спутниковое картографирование территории Украины.

Помимо этого, заем даст возможность создать единую автоматизированную систему для оповещения всех сторон относительно изменений в Государственном земкадастре, усилить систему государственного контроля на государственной границе Украины с учетом требований ЕС.

Проект будет реализовываться в рамках Стратегии способствования привлечения частных инвестиций в сельское хозяйство до 2023 года.

Источник

соглашение, инвестиции, сельское хозяйство, Маркарова, МБРР
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