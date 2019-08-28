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ВБ: Зеленский подтвердил намерения провести земельную реформу и демонополизировать экономику

28.08.2019 / 12:48
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом группы Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу.

А также завершить процесс анбандлинга "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость Национального банка.

"На нашей встрече президент Зеленский подтвердил несколько ключевых мер роста, которые я буду упоминать на встречах с G7: осуществить земельную реформу, разделить права собственности на транзитные активы "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость центрального банка", - написал Малпасс в своем блоге для FT по итогам встречи с Зеленским.

По мнению Малпасса, для привлечения инвестиций в Украину нужно ликвидировать монополии в пользу рыночной конкуренции и укрепить верховенство права.

"Капитал должен быть направлен в наиболее продуктивные предприятия, а не влиятельным привилегированным кругам и олигархам", - отметил он.

Малпасс также подчеркнул важность проведения земельной реформы.

"В стране самый большой запас сельскохозяйственных земель в Европе, но урожайность с гектара - это лишь небольшая часть урожая во Франции и Германии. При этом один олигарх контролирует группу компаний, которая производит более 80% внутреннего производства нескольких видов минеральных удобрений", - написал Малпасс.

Как сообщалось, президент группы ВБ Малпасс 22-23 августа впервые посетил Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял эту должность.

Источник

земельная реформа, Всемирный банк, Малпасс, демонополизация
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