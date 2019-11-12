Всемирный банк выражает полную поддержку земельной реформе в Украине

"ВБ выражает полную поддержку запланированному руководством Украины открытию рынка сельскохозяйственных земель. Земельная реформа нужна для того, чтобы украинские фермеры могли покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения, чтобы они имели доступ к кредитам, возможность инвестировать и диверсифицировать источники своих доходов, а владельцы земли могли получить надлежащую им прибыль за свой самый ценный актив", - говорится в обнародованном заявлении банка.

В ВБ считают, что открытие рынка земли пойдет на пользу как всем фермерам - малым, средним и крупным, так и землевладельцам.

"Реформа повышает уровень жизни украинского народа путем раскрытия сельскохозяйственного потенциала страны. Запланированная реформа также включает меры по ограничению концентрации земли в одних руках, прекращению рейдерских атак и оказывает финансовую помощь малым фермерам. Двух десятилетий закрытого рынка и непрозрачности, стимулирующей коррупцию, хватило всем. Пришло время земельной реформы", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития поддерживает проведение земельной реформы в Украине и готов предоставить финансовую помощь в рамках земельной реформы.

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