Аналітик: Укладення мирної угоди з рф буде надзвичайно важким рішенням для України

Про це Sky News повідомив експерт американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк у вівторок, 7 січня.

Кларк зазначив, що укладення мирної угоди буде надзвичайно важким рішенням для України. Видання нагадує, що новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні є одним із пріоритетів його міжнародної політики. Трамп наголошував на готовності покласти край війні за 24 години, проте не назвав жодного способу зробити це.

"Угода може бути досягнута до Великодня. Я думаю, що люди дійсно повинні поважати той факт, що це рішення України. Зрештою, це не Америка і не Британія. Я думаю, що американська сторона розглядатиме якусь угоду точно до Великодня", - підкреслив Кларк.

На думку експерта, можливість укладення мирної угоди зводиться до готовності піти на поступки зі сторони російського диктатора путіна, особливо щодо Курської області, а також того, чим готовий пожертвувати президент України Володимир Зеленський.