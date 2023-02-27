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Мікробіолог Великої Британії попередив про наступну глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я

27.02.2023 / 18:30
Один з провідних мікробіологів Великої Британії Саймон Кларк попередив, що наступну глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я може викликати пташиний грип.

Оголошення було зроблено після того, як від цієї хвороби в Камбоджі померла 11-річна дівчинка.

Вчений також розвіяв думку про те, що пандемії не буде через нещодавнє випробування Covid-19.

"Це різні речі. І те, що у нас був Covid-19, не означає, що у нас не буде грипу", – зазначив Кларк.

Агентство з безпеки охорони здоров’я Великої Британії заявило, що немає ніяких доказів того, що вірус пташиного грипу краще заражає людей.

Але епідеміолог заявив, що високий рівень передачі серед диких птахів у всьому світі означає, що існує постійний ризик поширення інфекції серед людей.

Минулого літа рейнджери Національного фонду були змушені вивезти безліч мертвих птахів з острова Стейпл, біля узбережжя Нортумберленду, де пташиний грип мав руйнівний вплив на одну з найвідоміших колоній морських птахів у Великої Британії.

Covid-19, грип, Кларк
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