Чистіков: У Криму притягнули до відповідальності за дискредитацію збройних сил рф понад 220 осіб

Про це під час дискусії до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, організованої Офісом омбудсмена спільно з Представництвом Президента України в АР Крим, заявив заступник постійної представниці Президента України в АР Крим Денис Чистіков, передає кореспондент Укрінформу.

"Лише за час повномасштабного вторгнення понад 220 людей були притягнуті до відповідальності за так звану дискредитацію зс рф", - сказав він.

Чистіков додав, що окупанти судять за все - за українські пісні, символіку тощо.

За його словами, Україна - мирна держава, яка завжди намагається цивілізовано вирішувати будь-які конфлікти і суперечки. "Але одвічний ворог увійшов у наш дім і не залишив нам вибору. Наша доля - повернути всі наші землі", - сказав він.

У свою чергу, колишній політв'язень Ахтем Чийгоз заявив, що "процес 26 лютого завершиться лише зі звільненням Криму". "Впевненість українців у Криму в тому, що Крим буде звільнений обов'язково, дедалі більша", - зазначив Чийгоз.