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Bild: Якщо ЗСУ не досягне успіхів на фронті до осені 2023 року, Захід буде тиснути на Україну, щодо переговорів з росією

28.02.2023 / 12:27
У випадку, якщо ЗСУ не вдасться досягти значних успіхів на фронті до осені 2023 року, західні країни можуть натиснути на Україну, щоб та почала переговори з росією.

Про це пише газета Bild із посиланням на джерела в урядах Німеччини та США.

"За допомогою нової зброї Україні хочуть дати шанс відбити до осені більше зайнятих територій. Якщо контрнаступлення проваляться, тиск на Київ з метою переговорів із кремлем посилиться", — пише видання.

Стверджується, що західні політики можуть висунути ультиматум Володимиру Зеленському. Bild посилається на публікацію у виданні Wall Street Journal, де йшлося про пропозицію від Німеччини, Франції та Великобританії укласти оборонний пакт з Україною, проте Україна у відповідь мала почати переговори з москвою.

ЗСУ, контрнаступ
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