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Прокуратура хоче засудити білоруських опозиціонерів Тихановську і Латушка до 19 років

28.02.2023 / 14:23
У білорусі на суді в так званій «справі Координаційної ради» сторона обвинувачення 27 лютого попросила засудити заочно білоруських опозиціонерів Світлану Тихановську і Павла Латушка до 19 років колонії кожного, а Марію Мороз, Ольгу Ковалькову і Сергія Дилевського – до 12 років колонії.

Як пише Радіо Свобода, про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Прокурор також попросив суд призначити Тихановській штраф у розмірі 37 тисяч білоруських рублів, а Латушка – позбавити на 5 років права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих й адміністративно-господарських обов’язків.

Тихановська, Ковалькова і Мороз, як повідомляє держагентство БелТА, мають відбувати покарання у колонії загального режиму, Латушко і Дилевський – у колонії посиленого режиму.

Раніше у білорусі чоловік Світлани Тихановської Сергій отримав 18 років колонії посиленого режиму.

Заочний розгляд у так званій «справі Координаційної ради» розпочався 17 січня в Мінському міському суді. Процес відбувається заочно, оскільки всі учасники перебувають за межами білорусі. Їхню справу розслідували в рамках «спецрозслідування».

Світлані Тихановській інкримінують кілька статей Кримінального кодексу білорусі: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Крім неї, у «справі Координаційної ради» фігурує також голова Народного антикризового проводу Павло Латушко. Його звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабаря та створенні екстремістської організації.

Подібні звинувачення висунули і на адресу членів Координаційної ради Марії Мороз, Ольги Ковалькової і Сергія Дилевського.

У прокуратурі заявили, що «Тихановська, Мороз, Ковалькова, Латушко і Дилевський у різний час вступили в таємну злочинну змову, в тому числі з іншими особами, з метою захоплення державної влади».

Адвокати Тихановської і Латушка подали клопотання про зупинку провадження у кримінальній справі їхніх підзахисних, але суд їх відхилив.

Після масових протестів у 2020 році режим лукашенка переслідує та ув’язнює дедалі більше опозиційних діячів, журналістів й активістів.

Тихановська, Латушко
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