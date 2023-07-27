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До МКС передали докази незаконного переміщення українських дітей на території Білорусі

29.07.2023 / 10:10
Білоруська опозиція передала до Міжнародного кримінального суду (МКС) докази незаконного переміщення українських дітей на території Республіки.

Про це повідомив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко в інтерв'ю "Голосу Америки" в п'ятницю.

"За нашими даними, які ми надали офісу прокурора Міжнародного кримінального трибуналу в Гаазі, було вивезено 2 100 дітей. У нас є інформація, яка підтверджує, що це тільки початок, і до кінця року ця кількість може наблизитися до 3 тис. Це як мінімум. Це організовано під вивіскою так званої Союзної держави Росії та Білорусі", - інформував Латушко.

За його словами, у представників опозиції є маршрути, що підтверджують переміщення дітей.

"Встановили п'ять місць перебування українських дітей на території Білорусі. Чотири з них - у Мінській області, і один - у Гомельській", - наголосив він.

Латушко повідомив, що зібрані документи "також передали і генеральному прокурору України, оскільки йдеться про дітей громадян України, і саме Україна має першою отримати цю інформацію".

Латушко
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