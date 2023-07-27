Африканські країни закликали росію відновити зернову угоду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, хоча лідери і не критикували росію безпосередньо, їх виступи на другий день саміту з путіним послужили йому підкресленим нагадуванням про глибоке занепокоєння африканців наслідками війни, особливо цінами на продовольство.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі закликав росію відновити угоду щодо зерна Чорного моря, яка поки Москва не відмовилася продовжувати її минулого тижня, дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх морських портів, незважаючи на війну.

Сісі, чия країна є ключовим покупцем зерна чорноморським маршрутом, заявив на саміті, що "необхідно досягти угоди" про відновлення угоди.

У відповідь путін заявив, як росія вийшла з угоди, бо Україна не постачала зерно найбіднішим країнам, а Захід не виконував своєї частини угоди.

Нагадаємо, після виходу з угоди росія неодноразово бомбила українські порти та зернові склади, що викликало звинувачення з боку України та Заходу в тому, що вона використовує продовольство як зброю війни, а світові ціни на зерно знову зросли.

путін використовує саміт у санкт-петербурзі, щоб спробувати надати новий імпульс зв'язкам росії з Африкою, обіцяючи збільшення торгівлі та інвестицій у цій країні як частину боротьби з тим, що він зображує як гегемоністський світовий порядок, у якому домінують США.

У четвер він пообіцяв безкоштовно доставити російське зерно протягом найближчих кількох місяців шести країн-учасниць саміту.

Однак президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відповів, що його країна не відчуває браку продовольства.