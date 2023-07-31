Німеччину закликають передати Україні крилаті ракети Taurus

Думку деяких політиків наводить видання WELT AM SONNTAG.

«Німеччина повинна негайно надати більше танків Leopard 2, засобів розмінування та зенітних систем, а також боєприпасів і доставити крилаті ракети Taurus», — заявив депутат Бундестагу від найбільшої опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

За словами Кізеветтера, Бундесвер має 600 систем Taurus, з яких близько 450 не працюють, але можуть бути модернізовані для експорту в Україну. Але, констатує депутат, для цього бракує політичної волі. Він вважає це «навмисною тактикою зволікання», зокрема, через небажання, щоб Україна звільнила Крим», — сказав Кізеветтер, який є колишнім офіцером Бундесверу.

«Затримка (у постачанні зброї) має наслідком затягування (війни) і може призвести до поширення війни на інші держави, такі як Молдова, Румунія, країни Балтії чи Польща», - застерігає Кізеветтер.

Політик ліберальної партії, яка входить у правлячу коаліцію, Маркус Фабер також виступає за надання Україні крилатих ракет Taurus. Успіх уже поставлених Великою Британією крилатих ракет показує, наскільки важливою є ця зброя, зауважив він.

Посол України в ФРН Олексій Макеєв своєю чергою також закликав федеральний уряд переглянути ставлення щодо відмови поставити Україні сучасні крилаті ракети, адже така зброя рятує життя.

Видання зазначає, що тверде «Ні» в дебатах про Taurus обумовлено трьома факторами: недовірою до Києва (частина федерального уряду досі має певну підозру щодо військових мотивів керівництва Києва та того, що ракети будуть використані на території РФ), страхом перед гнівом і наступною реакцією Москви та позицією Сполучених Штатів, які досі відмовляються надати ATACMS.

Україна з початку літа марно просить про поставку німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus. Це керовані ракети з дальністю до 500 кілометрів. Стверджують, що боєголовка Taurus здатна розбити навіть бункерні системи.