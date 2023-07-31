Войти | Зарегистрироваться
12:37

понедельник,
31 июля
Онлайн
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Країна
Зеленський попередив про можливі атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Німеччину закликають передати Україні крилаті ракети Taurus

30.07.2023 / 13:15
Як в уряді ФРН, так і в опозиції є підтримка збільшення допомоги Києву озброєнням, зокрема надання далекобійних ракет, але влада зволікає через окремі «побоювання».

Думку деяких політиків наводить видання WELT AM SONNTAG.

«Німеччина повинна негайно надати більше танків Leopard 2, засобів розмінування та зенітних систем, а також боєприпасів і доставити крилаті ракети Taurus», — заявив депутат Бундестагу від найбільшої опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.

За словами Кізеветтера, Бундесвер має 600 систем Taurus, з яких близько 450 не працюють, але можуть бути модернізовані для експорту в Україну. Але, констатує депутат, для цього бракує політичної волі. Він вважає це «навмисною тактикою зволікання», зокрема, через небажання, щоб Україна звільнила Крим», — сказав Кізеветтер, який є колишнім офіцером Бундесверу.

 «Затримка (у постачанні зброї) має наслідком затягування (війни) і може призвести до поширення війни на інші держави, такі як Молдова, Румунія, країни Балтії чи Польща», - застерігає Кізеветтер.

Політик ліберальної партії, яка входить у правлячу коаліцію, Маркус Фабер також виступає за надання Україні крилатих ракет Taurus. Успіх уже поставлених Великою Британією крилатих ракет показує, наскільки важливою є ця зброя, зауважив він.

Посол України в ФРН Олексій Макеєв своєю чергою також закликав федеральний уряд переглянути ставлення щодо відмови поставити Україні сучасні крилаті ракети, адже така зброя рятує життя.

Видання зазначає, що тверде «Ні» в дебатах про Taurus обумовлено трьома факторами: недовірою до Києва (частина федерального уряду досі має певну підозру щодо військових мотивів керівництва Києва та того, що ракети будуть використані на території РФ), страхом перед гнівом і наступною реакцією Москви та позицією Сполучених Штатів, які досі відмовляються надати ATACMS.

Україна з початку літа марно просить про поставку німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus. Це керовані ракети з дальністю до 500 кілометрів. Стверджують, що боєголовка Taurus здатна розбити навіть бункерні системи.

Taurus
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
31 июля
30 июля
29 июля
28 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.