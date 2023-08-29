Лідер ХДС пропонує ухвалити спільне європейське рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю телеканалу ARD, яке наводить Tagesschau.

Мерц вважає, що "ми повинні дати загальноєвропейську відповідь на це важливе питання".

Під загальноєвропейським рішенням він має на увазі перш за все спільну позицію з Францією та Великою Британією, які вже постачають Україні далекобійні ракети.

"Це моя пропозиція. Я сподіваюся, що німецький уряд прислухається до неї і реалізує", – зазначив лідер ХДС.

Мерц підкреслив, що "ми повинні допомогти Україні, щоб вона могла швидко закінчити цю війну".