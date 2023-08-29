Литва: путін обрав стратегію виснажливої війни проти України

Про це вона сказала на фестивалі дискусій "Саме так!", пише "Європейська правда".

На думку Шимоніте, стратегія путіна надалі – це "виснажлива війна, тривале виснаження".

Вона висловила переконання, що в такий спосіб путін прагне вплинути на темпи та масштаби допомоги Україні у відбитті агресії рф.

"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", – заявила Шимоніте.