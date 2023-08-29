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Литва: путін обрав стратегію виснажливої війни проти України

28.08.2023 / 12:16
Прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що російський диктатор володимир путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Про це вона сказала на фестивалі дискусій "Саме так!", пише "Європейська правда".

На думку Шимоніте, стратегія путіна надалі – це "виснажлива війна, тривале виснаження".

Вона висловила переконання, що в такий спосіб путін прагне вплинути на темпи та масштаби допомоги Україні у відбитті агресії рф.

"Потім прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", – заявила Шимоніте.

Литва, Шимоніте
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