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У слідчому комітеті рф підтвердили загибель пригожина

28.08.2023 / 09:10
слідчий комітет рф повідомляє, що особи десяти загиблих унаслідок авіакатастрофи 23 серпня у Тверській області встановлено після проведення молекулярно-генетичних експертиз.

Вони відповідають списку, заявленому в польотному листі, який раніше оприлюднила росавіація.

За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебували: пропустін сергій, макар'ян євгеній, тотмін олександр, чекалов валерій, уткін дмитро, матусеєв микола, пригожин євгеній. Екіпаж бізнес-джета складався з трьох осіб: командир levshin aleksei, другий пілот karimov rustam, бортпровідник raspopova kristina.

пригожин
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