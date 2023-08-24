У слідчому комітеті рф підтвердили загибель пригожина

Вони відповідають списку, заявленому в польотному листі, який раніше оприлюднила росавіація.

За даними авіакомпанії, на борту літака Embraer-135 (EBM-135BJ) перебували: пропустін сергій, макар'ян євгеній, тотмін олександр, чекалов валерій, уткін дмитро, матусеєв микола, пригожин євгеній. Екіпаж бізнес-джета складався з трьох осіб: командир levshin aleksei, другий пілот karimov rustam, бортпровідник raspopova kristina.