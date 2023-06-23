Spiegel: пригожин сподівався на більшу підтримку в росії

Про це пише Spiegel.

За даними видання, ввечері 24 червня під час брифінгу політичний директор МЗС Тьорвен Беллманн і парламентський державний секретар з питань оборони Зімтьє Меллер висловили підозру, що пригожин не отримав від російських державних сил підтримки, на яку він сподівався у спробі державного перевороту, і тому зупинив похід на москву.

Водночас обидва представники уряду не змогли надати жодної інформації щодо змісту угоди між кремлем і пригожиним або щодо місцеперебування путіна, міністра оборони шойгу і начальника генштабу герасимова.

За інформацією Spiegel, на початку тижня очікується на позачергове засідання комітетів із закордонних справ і оборони.