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Нібито пригожин збирається зробити з білоруської армії другу армію світу

20.07.2023 / 11:14
Глава пвк "вагнера" євген пригожин начебто виступив перед найманцями, які приїхали в білорусь і заявив, що вони зроблять білоруську армію "другою в світі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали пов'язані з пвк "вагнера"

В Telegram-каналах "разгрузка вагнера" і "оркестр вагнера" з'явились відео, на яких людина з голосом схожим до пригожина звертається до найманців пвк "вагнера". Однак обличчя самого глави компанії на відео не видно.

"Ми достойно воювали. Ви зробили для росії дуже багато. Зараз те що відбувається на фронті це ганьба, в якому нам не треба брати участь. І дочекатися того моменту, коли ми зможемо проявити себе по повній програмі", - йшлось в зверненні.

Крім цього, під час звернення нібито пригожин зауважив, що його бійці перебуватимуть в білорусі якийсь час. Глава пвк розповів, що за цей час вони зроблять з білоруської армії "другою армією світу".

"Готуємось, підвищуємо свій рівень, і в новий путь, в Африку і, можливо, повернемося в СВО (так росія називає війну проти України - ред.) в той момент, коли будемо впевненні, що нас не змусять зганьбити самих себе і наш досвід", - додав він.

пригожин
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