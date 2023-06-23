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CNN: Американська розвідка не могла передбачити, у що виллється заколот пригожина

25.06.2023 / 13:20
Американська розвідка усвідомлювала, що ватажок пвк «вагнер» євген пригожин планував якійсь акції проти військового керівництва рф, але не могла передбачити, у що це врешті-решт виллється.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в матеріалі CNN.

За даними джерел американського телеканалу, на початку цього тижня представники розвідки поінформували лідерів Конгресу США про пересування пвк «вагнер» та накопичення військової техніки поблизу російського кордону. Проте все сталося дуже швидко, тож було важко зрозуміти, наскільки серйозно пригожин погрожував російським військовим і куди саме він збирається вести своє військо.

Хоча було очевидно, що між групою «вагнера» і кремлем ведеться боротьба за владу, американські та європейські розвідники не передбачали, що пригожин зважиться захоплювати цілі регіони росії.

На Заході поки що не розуміють, як довго пригожин планував заколот, указує CNN. Одне джерело, наближене до розвідки, повідомило, що на організацію пішло щонайменше кілька днів.

Також, за даними джерел каналу, у п'ятницю ввечері посадовці адміністрації президента США скликали екстрені наради для оцінки подій, які розгорталися так швидко, що заскочили американських і європейських політиків зненацька.

Вже в суботу президент США Байден провів розмови про ситуацію в росії з лідерами Франції, Німеччини та Великої Британії. Держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв з офіційними особами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Європейського Союзу. Він також телефонував своїм колегам в Україні, Туреччині та Польщі. Глава Пентагону Ллойд Остін обговорив ситуацію в росії з міністрами оборони Канади, Франції, Німеччині, Польщі та Великої Британії.

CNN, пригожин
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