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Антоніо Таяні: Бунт пригожина розвіяв міф про єдність путінської росії

26.06.2023 / 09:10
Віцепрем'єр, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що бунт ватажка пвк "вагнер" євгена пригожина в росії розвіяв міф про єдність путінської росії.

"Міф про єдність путінської росії розвіявся. Ця внутрішня ескалація розділяє російських військових. Це неминучий результат, коли ви підтримуєте і фінансуєте легіон найманців", - сказав він в інтерв'ю Il Messaggero.

Водночас Таяні вважає, що російський фронт став слабшим. "Одне безсумнівно: сьогодні російський фронт слабший, ніж учора. Я сподіваюся, що тепер мир ближче. Ми чекаємо, щоб зрозуміти наступні кроки росії в Україні", - зазначив він.

Глава МЗС Італії також висловив сподівання, що український контрнаступ "піде швидше й українці повернуть собі незалежність".

Таяні також вважає, що вторгнення рф в Україну виявилося "бумерангом для путіна".

Таяні
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