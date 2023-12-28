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МЗС Італії: ЄС повинен сформувати власну об'єднану армію

08.01.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний, що Євросоюз повинен сформувати власну об'єднану армію, яка могла б відігравати роль у підтримці миру і запобіганні конфліктам.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю італійській газеті La Stampa, яке наводить Reuters.

Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італіє".

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику", – сказав італійський міністр.

Таяні також заявив, що ЄС повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента замість нинішньої структури.

Італія, Євросоюз, Таяні
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