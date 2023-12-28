МЗС Італії: ЄС повинен сформувати власну об'єднану армію

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв’ю італійській газеті La Stampa, яке наводить Reuters.

Таяні сказав, що тісніша європейська співпраця у сфері оборони є пріоритетом для очолюваної ним партії "Вперед, Італіє".

"Якщо ми хочемо бути миротворцями у світі, нам потрібна європейська армія. І це фундаментальна передумова для того, щоб мати ефективну європейську зовнішню політику", – сказав італійський міністр.

Таяні також заявив, що ЄС повинен впорядкувати своє керівництво і мати єдиного президента замість нинішньої структури.