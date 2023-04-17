Італія змогла знайти альтернативні джерела газу й позбулась залежності від росії

Про це, як повідомляє "Європейська правда", в інтерв’ю Corriere della Sera заявив міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії Джільберто Пікетто Фратін.

"Якщо раніше росія задовольняла 40% наших потреб у газі, то сьогодні ми отримуємо трохи більше 10%. Таким чином, ми подолали нашу залежність від москви", – констатував урядовець.

Він додав, що Італія натомість збільшила імпорт газу трубопроводом зі Сходу за допомогою Трансадріатичного газопроводу, а також із Африки завдяки новим угодам з Алжиром і Лівією.

"Але справжньою гарантією є регазифікатори (установки з перетворення скрапленого природного газу в газоподібну форму – ред.), які дозволять нам купувати газ за найкращою ціною у світі", – зазначив Пікетто.

Також, за його словами, Італія покладатиметься на відновлювані джерела енергії та атомні електростанції.