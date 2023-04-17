Войти | Зарегистрироваться
10:04

вторник,
18 апреля
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

В Україні 10% пенсіонерів отримують пенсію у розмірі понад 10 тис грн

17.04.2023 / 16:27
Станом на 1 квітня 2023 року 9,91% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у розмірі понад 10 тис грн, тоді як рік назад - 6,24%. Водночас пенсія третини не перевищує 3 тис грн.

Про це в Facebook повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Загалом в Україні 10,7 млн пенсіонерів, середній розмір пенсії — 5 349,72 грн. З них 2,7 млн пенсіонерів продовжують працювати. Серед них середній розмір пенсії — 5 462,22 грн.

До 2 тис грн пенсії отримують 0,63% одержувачів, від 3 до 4 тис грн щомісяця отримують 21,33% пенсіонерів, від 4 до 5 тис грн — 15,21% пенсіонерів, від 5 до 10 тис грн — 23,15%.

Більшості українців пенсію призначили за віком, таких 73,01%, за інвалідністю — 14,1%. У зв'язку із втратою годувальника пенсію отримують 6% пенсіонерів, за вислугу років — 5,3%.

Соціальну пенсію отримують 0,59%. Серед усіх пенсіонерів 0,04% — судді, які перебувають на довічному утриманні.

ПФУ, пенсії
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 апреля
17 апреля
16 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.