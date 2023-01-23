Експерти вважають, що в Україні можлива "європейська пенсія"

Про це пише Хвиля.

Наразі в Україні вже працюють два рівні пенсійної системи. Пенсіонери отримують пенсії від ПФУ (солідарний рівень), і деякі українці, які працюють, перераховують внески до недержавних пенсійних фондів добровільно (третій добровільний рівень). 9% усіх застрахованих громадян (за кого надходять внески у вигляді ЄСВ) мають накопичувальні рахунки в недержавних фондах. Тобто в Україні вже є частина тих, хто не сподівається на державу, а накопичує на старість самостійно через НПФ.

Накопичувальний обов'язковий рівень пенсійної системи не передбачає власних внесків працівників. Платять внески роботодавці й держава.

Експерти вважають, що в разі ухвалення законопроєкту №2683, відрахування на накопичувальні рахунки буде таким:

перший рік роботи накопичувального рівня: 1% від офіційної зарплати від роботодавця й 1% від держави;

другий рік роботи накопичувального рівня: 1,5% від роботодавця та 1,5% від держави;

третій рік і далі: 2% від роботодавця та 2% від держави.

Водночас законопроєкт не передбачає обов'язки співробітника самостійно перераховувати щось на свій особистий накопичувальний рахунок.

За словами експертів, заплановані накопичення в розмірі 1%, 1,5% та 2% від офіційного доходу у вигляді внесків на майбутню пенсію — це дуже мало. Особливо з урахуванням величезного тіньового сектора, де громадяни заробляють чи то повністю неофіційний дохід, чи то дохід у вигляді офіційної мінімальної зарплати (6700 грн). Тобто ті, хто працює неофіційно, взагалі будуть позбавлені можливостей отримувати внески на свій рахунок за обов'язковим накопичувальним рівнем.

Експерти вважають, що навіть невеликі накопичення, зроблені через обов'язковий накопичувальний рівень, можуть позитивно вплинути на підсумкові пенсійні виплати в Україні. Адже, спостерігаючи, як зростає сума накопичень (наприклад, в особистому кабінеті фонду чи через сервіс "Дія"), громадяни можуть згодом ухвалити рішення про добровільні внески. І в такому разі майбутня пенсія може суттєво зрости. Адже власні внески громадяни можуть робити з будь-якою періодичністю й у будь-якій сумі, тобто стільки, скільки можуть собі дозволити.

Які пенсійні виплати будуть у разі добровільного накопичення через НПФ

Період накопичень: 20 років

Щомісячний внесок: 8200 грн

Період пенсійних виплат: 15 років

Середня щомісячна пенсія: 27 300 грн (перша пенсійна виплата — 38 400 грн, остання — 18 600 грн).

Прибутковість у період накопичення та в період виплат: 5% річних

Накопичена сума (з урахуванням прибутковості): 3,34 млн грн.

Виходить, що так звана "європейська пенсія" в розмірі не менше 50% від щомісячного доходу (або вище) в Україні можлива, але лише в разі добровільної участі в пенсійній системі самого громадянина. У цьому випадку солідарний рівень (якщо він на час початку пенсійних виплат нинішніх сорокарічних ще існуватиме) буде лише малим "бонусом" до тієї пенсії, яка йтиме з недержавного фонду.