Войти | Зарегистрироваться
16:20

суббота,
29 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

ПФУ оприлюднив повний перелік причин для припинення виплат пенсій

28.06.2024 / 11:14
В Україні з 23 червня набули чинності зміни до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" щодо випадків, в яких припиняється виплата пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Як зазначили в прес-службі, статтю 49 доповнено пунктом такого змісту: "виплата пенсії припиняється за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном".

Таким чином, повний перелік причин для припинення виплат пенсій виглядає так:

  • якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
  • на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України,
  • за заявою пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;
  • у разі смерті пенсіонера, визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим у встановленому законом порядку;
  • у разі надання пенсіонеру статусу особи, зниклої безвісти за особливих обставин;
  • у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
  • у разі непроходження фізичної ідентифікації у випадках, передбачених законодавством;
  • в інших випадках, передбачених законом.

Яка зазначили в прес-службі ПФУ, в Україні призначаються такі види пенсій: за віком; по інвалідності; у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Кожен з цих видів пенсії призначається на період, визначений законом:

  • пенсія за віком - безстроково;
  • пенсія за вислугу років - безстроково (виплата пенсії здійснюється при звільненні з роботи, яка дає право на таку пенсію).
  • пенсія по інвалідності - на весь час, доки особі встановлено інвалідність;
  • пенсія у зв’язку з втратою годувальника - на весь період, протягом якого утриманець вважається непрацездатним.

"Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, – виплата пенсії припиняється", - пояснили у ПФУ.

ПФУ, пенсії
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 июня
28 июня
27 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.