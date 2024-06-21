Войти | Зарегистрироваться
07:30

пятница,
28 июня
Онлайн
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Країна
Ляшко зазначає, що в Україні критична ситуація в епідемічному плані
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування

27.06.2024 / 18:30
Зараз в Україні працює солідарна пенсійна система: громадяни, що працюють, сплачують певні відрахування у Пенсійний фонд. За такою самою схемою кошти списуються із підприємств. Після цього фонд виплачує кошти українським пенсіонерам. Однак через те, що кількість населення зменшується, робити це з кожним роком дедалі складніше.

Вирішити ситуацію допоможе пенсійна реформа, у рамках якої запрацює накопичувальна система пенсійного страхування.

Що означає накопичувальна пенсія і як це працюватиме  –  дізнавалися Факти ICTV.

В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування.

Для цього був зареєстрований Проєкт Закону Про накопичувальне пенсійне забезпечення №9212 від 17.04.2023 року. Проте 25.04.2024 документ було повернуто на доопрацювання ініціатору внесення. Тому поки невідомо, коли він буде ухвалений.

Нововведення передбачають створення індивідуальних пенсійних накопичень громадян. Так, українці зможуть накопичувати гроші для майбутньої пенсії на спеціальному рахунку.

Законопроєктом передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Планується, що роботодавці сплачуватимуть:

1% – у 2023 році;

1,5 % – у 2024 році;

2 % – у 2025 роках від розміру заробітної плати працівників.

Своєю чергою, держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах коштами Державного бюджету України. Водночас розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ), який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, а накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3 відсотків від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонуються й для участі в системі для фізичних-осіб підприємців (ФОП) та самозайнятих осіб та є добровільною.

У пояснювальній записці до проєкту пишуть, що запровадження накопичувальної пенсії сприятиме підвищенню рівня соціального захисту людей пенсійного віку.

Накопичувальну пенсію можна буде забрати одразу після того, коли настане пенсійний вік (якщо потрібні будуть гроші на лікування або на переїзд за кордон). Або розтягнути виплати на 10 років.

Також накопичувальну пенсію можна буде передати у спадок.

Приватні пенсійні фонди діють у нашій країні цілих 17 років. Їх близько 60. Однак до послуг НПФ вдалися лише 7% українців.

Вони працюють виключно в обласних центрах, а більшість –  у Києві. Тому більшість пенсіонерів не можуть стати учасниками НПФ, а деякі –  взагалі про них не чули.

накопичувальна пенсія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 июня
26 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.