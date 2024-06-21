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Експерти: Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку та як часто відключається електроенергія

28.06.2024 / 13:19
Наразі оренда квартир в Україні доволі активна. Високим попитом на оренду користуються однокімнатні квартири. Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку, на якому поверсі розташована квартира, як часто відключається електроенергія.

Про це в коментарі УНН розповіли експерти у сфері нерухомості Лариса Ставинога та Віктор Несін.

«Оренда активна, оренда має попит. Високий попит на однокімнатні квартири. При оренді квартири звертають увагу на те, чи є газ в будинку, на якому поверсі розташована квартира, як часто відключається електроенергія. Це все орендарі питають. Оренда вона активна і ціни на неї потихеньку ростуть», - сказав Несін.

Він зазначив, що, до прикладу, 20 поверсі ціна на квартиру буде нижчою, ніж на нижніх поверхах.

«Колись всіх цікавив вигляд з вікна, то зараз він не цікавить нікого. Тут навпаки. Звісно, що перші поверхи теж не дуже хочуть, але другий, третій, четвертий… до дев’ятого найбільше мають попит», - додав Несін.

Ставинога зазначила, що ціни на оренду зросили, тому що від ситуації на фронті, присутні міграційні хвилі.

«Люди виїжджають з прифронтових регіонів. Дуже виросли ціни на оренду. Однокімнатна квартира в Києві стартує десь від 10-12 тис. гривень за 30-40 метрів. У "хрущівках" це може складати в районі 8-9 тис. гривень, залежно від місця знаходження будинку», - розповіла Ставинога.

оренда
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