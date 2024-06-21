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Боррель: Я ніколи не бачив, щоб процес розширення ЄС йшов так швидко, як в Україні
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ПАРЄ офіційно запустила парламентську мережу щодо ситуації з українськими дітьми
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Президент Чехії розповів, хто стоїть за звинуваченнями у "непрозорості" закупівель боєприпасів для України
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Папа Римський зустрівся з родичами військовополонених бійців бригади "Азов"
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Представники ЄС очікують, що предметні переговори щодо вступу України в ЄС розпочнуться у 2025 році
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Reuters: США нададуть Україні боєприпаси для ППО та 155-мм гармат
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Експерти: Люди, орендуючи квартири, звертають увагу на те, чи є газ в будинку та як часто відключається електроенергія
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ПФУ оприлюднив повний перелік причин для припинення виплат пенсій
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В Україні може запрацювати накопичувальна пенсійна система соціального страхування
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Мінветеранів: На житло для ветеранів буде виділено €450 мільйонів
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