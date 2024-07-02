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The Economist: Або Україна домовитися про реструктуризацію боргу або оголосить дефолт

02.07.2024 / 15:23
Українська влада має місяць на переговори про реструктуризацію боргу. Якщо угода не буде досягнута, країну очікує дефолт.

Про це йдеться у статті журналу The Economist, опублікованій у неділю, 30 червня.

Видання нагадує, що протягом минулих двох років кредитори України згоджувалися призупинити виплати за боргами. Однак, вже 1 серпня закінчується мораторій на виплати приватним іноземним власникам облігацій.

"Війна досі завдає відчутних збитків економіці України. ВВП країни зменшився на чверть проти показника напередодні повномасштабного вторгнення володимира путіна, тоді як нещодавні атаки росії на енергетичну інфраструктуру погіршили прогнози зростання", – йдеться у статті.

Вказано, що якщо угоди з реструктуризації не досягнуть, в України буде два варіанти: домовитися про продовження мораторію на виплати за боргами або оголосити дефолт.

"Сильні армії повинні підтримуватися сильною економікою", – попередив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Відомо, що Україна запропонувала кредиторам угоду, яка скорочує 60% від поточної вартості боргів, але кредитори вважають, що 22% більш розумним варіантом. МВФ зацікавлений у тому, щоб Україна домовилася про списання боргів, але угода здається малоймовірною у відведений час.

"Якщо Україна оголосить дефолт, це відображатиме тривожну відсутність віри серед приватних інвесторів у зобов'язання Заходу. У довгостроковій перспективі це може означати катастрофу на відновлення країни", – попереджає журнал.

дефолт, ВВП, The Economist, борги
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