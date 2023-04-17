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ЄС офіційно закінчив опалювальний сезон із рекордним заповненням сховищ

18.04.2023 / 13:18
Європейський Союз офіційно закінчив опалювальний сезон із заповненням сховищ на 56%, що перевищує п'ятирічний середній показник у 34% і фактично є рекордним рівнем для кінця зими.

Про це пише УНН з посиланням на дані Gas Infrastructure Europe (GIE), Telegram голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Згідно з показниками GIE, станом на 1 квітня сховище було заповнене на 56%, і наразі містить 634 ТВт-год газу.

Як зазначив Гетьманцев, у ході підготовки до наступного опалювального сезону знадобиться найменша за 10 років кількість газу для закачування у підземні сховища, тому цей процес закінчиться "значно швидше, ніж зазвичай". Посилаючись на дані Morgan Stanley, він зауважив, що за звичайних темпів закачування газу до підземних сховищ Євросоюзу вдасться вийти на їх 100% заповнення до кінця серпня цього року.

"Для досягнення заповнення ПСГ на 90% державам Європейського Союзу потрібно лише 28 млрд. кубометрів "блакитного палива". Це абсолютно досяжний показник, щоб і надалі жити без російського газу", - відзначив Гетманцев.

Він додав, що після завершення остаточної сертифікації "Укртрансгазу" на газовому ринку континенту з’явиться новий український хаб.

"З урахуванням прогнозного рівня внутрішнього споживання ми зможемо запропонувати нашим партнерам місце для зберігання до 15 мільярдів кубометрів газу. А ще одна приємна для наступного опалювального сезону новина – закачування ресурсу йтиме за суттєво меншими цінами, ніж рік тому", - повідомив голова Комітету ВР.

Згідно з прогнозами Morgan Stanley на другий квартал 2023 року, газ торгуватиметься за ціною менше, ніж 38 євро за мегават-годину.

газ, Гетманцев, Євросоюз
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