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Пишний: рф невдовзі почне друкувати рублі для покриття дефіциту бюджету

18.04.2023 / 17:29
Через санкції центробанк рф невдовзі почне друкувати рублі для покриття дефіциту бюджету.

Це запустить спіраль, яке призведе до фінансового краху, сказав голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ця спіраль приведе росію до економічно фінансового краху, а політичний режим путіна до банкрутства", – вказав він.

Десятий пакет санкцій ЄС буде дуже потужним. Сильною буде і чергова хвиля санкційного тиску США.

На Заході зараз заблоковано від $300 до 350 млрд коштів центрального банку рф.

"Я б до цього ще додавав заблоковані активи російських олігархів, які є прямими співучасниками цієї війни, бенефіціарами путінського режиму і тими, хто його підтримує і продовжує далі фінансувати. Відтак вони повинні понести відповідну відповідальність, в тому числі матеріальну", – сказав Пишний.

Десятий пакет санкцій ЄС передбачає запровадження звітності. Підрахують активи, які можуть бути використані для формування фонду репарацій.

"Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України", – пояснив глава НБУ.

Пишний
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