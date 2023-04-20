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Шуляк розповіла кого звільнять від сплати податків на землю та нерухомість

20.04.2023 / 11:15
Звільнення громадян України від сплати податку на землю та нерухоме майно, які постраждали від російської агресії чи перебуває на окупованих територіях, є логічним та справедливим під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк, коментуючи ухвалення парламентом законопроекту № 7632.

За її словами, документ у першому читанні стосувався лише податку на нерухомість, втім до другого читання були внесені уточнення, які стосуються сплати земельного податку.

"На превеликий жаль, у нас від агресії рф є не лише пошкоджені та зруйновані будинки. Величезна кількість землі - сотні тисяч гектарів - вщент замінована і ці земельні ділянки не можна використовувати. Тому несправедливо сплачувати земельний податок з ділянок, які не можна експлуатувати, обробляти, сіяти", - заявила вона.

Шуляк додала, що законопроектом зафіксовано звільнення від податку на пошкоджену та зруйновану нерухомість.

"Фізичні особи-власники житлової нерухомості звільняється від сплати податків за 2021 та 2022 роки. Для юридичних осіб таке звільнення діє з 1 березня 2022 року, якщо ці території розташовані не в зоні тимчасової окупації або активних бойових дій. Норма діятиме доти, доки тимчасово окуповані території не будуть звільнені й повернуті Україні. Це стосується і земельного податку для фізичних осіб - за 2021 і 2022 роки вони не сплачуватимуть земельний податок", - пояснила Шуляк.

Також нардеп розповіла про механізм звільнення від податку, який передбачений законопроектом № 7632.

"У власників повинен бути документ - довідка від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Оскільки саме ДСНС відповідає здебільшого за розмінування територій. Тож саме такі довідки використовуватиме податкова, аби мати розуміння, як нараховується чи не нараховується відповідний податок", - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, нещодавно парламент ухвалив у другому читанні та вцілому законопроект авторства Олени Шуляк про компенсацію пошкодженого та зруйнованого житла (№7198), його також уже підписав президент України.

Очікується, що процес компенсації розпочнеться наприкінці травня 2023-го року.

Шуляк
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