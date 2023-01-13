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Італія анонсувала підготовку конференції з питань відновлення України

13.01.2023 / 13:35
Міністр з питань підприємства й національного виробництва Італії Адольфо Урсо під час візиту до Києва в четвер анонсував підготовку конференції з питань відновлення України, заплановану на березень 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні очолюваного Урсо міністерства за підсумками візиту, яке цитує "Європейська правда".

За словами італійського міністра, за погодженням з міністром закордонних справ країни Антоніо Таяні готується "велика конференція з питань відновлення, яка об'єднає за одним столом італійські та українські інституційні органи влади та бізнес-структури".

Із українськими співрозмовниками Урсо обговорив теми, які стануть предметом конференції в Італії.

"Я підтвердив повну підтримку Італією швидкого початку відновлення, безперервності гуманітарної допомоги та ретельного розгляду запитів України на допомогу у відновленні стратегічної інфраструктури, як-то електромереж, як у двосторонньому, так і в європейському контексті", – прокоментував він.

Крім того, глава міністерства промисловості Італії передав від прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні сигнал про повну солідарність Рима з Україною та українським народом.

Зазначимо, що Адольфо Урсо став першим міністром нового уряду Італії, який здійснив візит до України. Раніше Урсо вже приїждав в Україну, але в ролі керівника парламентського комітету з питань безпеки Республіки Італія (COPASIR).

Італія, Урсо
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