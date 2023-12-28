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Прем’єрка Італії: Передача Україні зброї дасть змогу домогтися балансу між силами на землі

05.01.2024 / 11:14
Передача Україні зброї дасть змогу домогтися балансу між силами на землі.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Fatto Quotidiano.

"Для України, всупереч думці тих, хто каже, що ми не повинні посилати зброю, тому що це призведе до ескалації, я вважаю, що все йде з точністю до навпаки", - заявила вона.

За словами Мелоні, Україна може досягти дипломатичного вирішення війни з РФ тільки в одному випадку.

"Єдиний шанс для України досягти дипломатичного рішення - це домогтися балансу між силами на землі, і якби ми зробили те, що пропонували нам ті, хто каже, що ми не маємо підтримувати Україну, ми б отримали не мир, а вторгнення, війну ближче до дому", - підкреслила прем'єр Італії.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакету військової допомоги. Наразі країна вважає, яке обладнання можна передати Києву.

Також у грудні уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Наразі це рішення має підтримати парламент країни.

Італія, Мелоні
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