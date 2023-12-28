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У Чехії розповіли про військову співпрацю з Україною та візит Залужного до Праги

04.01.2024 / 17:27
Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню на четвертий день російського повномасштабного вторгнення.

Міністерство оборони Чехії почало активніше співпрацювати з Генеральним штабом Збройних сил України у грудні 2021 року і тому до Праги у січні і в лютому 2022 року приїздив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це розповів уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний, який раніше на посаді заступника міністра оборони Чехії займався співпрацею з Україною, повідомили "Радіо Свобода".

Реактивну систему залпового вогню оплатив уряд Чехії, сказав Копечний.

"У перші дні більшість країн казали, що неможливо доставити ніякої зброї, бо росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, що це виходить з нашого заводу і на четвертий день вона вже використовується проти окупантів, проти агресорів", - сказав чеський посадовець.

"Те, що ми обговорювали, було фактично переліком обладнання, яке можна було б поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії", - розповів Копечний.

На його думку, саме така взаємодія через кілька місяців після повномасштабного російського вторгнення привела до того, що було створено міжнародну структуру для координації поставок озброєння Україні, відому як формат "Рамштайн".

Чехія, Залужний, Копечний
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