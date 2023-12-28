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Боррель: росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини

04.01.2024 / 14:21
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після нової масованої ракетної атаки рф на Україну 2 січня заявив, що росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.

Про це Боррель написав у своєму офіційному акаунті в Twitter (Х), пише "Європейська правда".

росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та інших містах, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру, зазначив Боррель.

"росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини. Ми стоїмо з Україною", – запевнив він.

Нагадаємо, зранку 2 січня росія масовано атакувала ракетами Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки рф чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку росії свідчить про незацікавленість москви у будь-яких мирних переговорах.

Боррель
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