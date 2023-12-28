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МО Британії: росія змінює тактику масованих обстрілів України далекобійною зброєю

04.01.2024 / 12:16
Країна-агресорка росія змінює тактику масованих обстрілів України далекобійною зброєю.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зазначається, що з 29 грудня 2023 року росія посилила інтенсивність ударних дій проти України. Москва використала значну частину запасів ракет повітряного базування, які були випущені за останні місяці.

"Останні удари, швидше за все, були спрямовані в першу чергу по оборонній промисловості України. Це контрастує з його великими атаками минулої зими, які у першу чергу були спрямовані на енергетичну інфраструктуру України", - йдеться у зведенні.

Розвідка наголошує, що обстріли росіянами об'єктів енергетики на початку грудня свідчили про те, що рф збирається відновити енергетичний терор. Проте останні атаки свідчать про зміну тактики москви.

"Ці нові операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до використання росією зброї дальньої дії. російські планувальники майже напевно визнають зростаючу важливість оборонно-промислового потенціалу, коли вони готуються до тривалої війни", - додають розвідники.

МО Британії
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