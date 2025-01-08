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Мелоні: Відмова Трампа від України буде помилкою

10.01.2025 / 14:21
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що не очікує, що обраний президент США Дональд Трамп "відмовиться" від України.

Про це вона сказала під час пресконференції у четвер, її слова наводить ANSA, повідомляє "Європейська правда".

За словами італійської прем’єрки, вона не бачить в заявах Трампа наміру припинити підтримку України.

"Він (Трамп. – Ред.) неодноразово говорив про "мир через силу", а я завжди стверджувала, що єдиний спосіб змусити росію сісти за стіл переговорів – це створити складну ситуацію на місцях. Трамп має здатність дозувати дипломатію і стримування, і я передбачаю, що так буде і цього разу", – зазначила Мелоні.

Вона допустила, що Трамп "може піти на врегулювання".

"Але я не передбачаю, що це означатиме відмову від України, що було б помилкою з моєї точки зору", – додала Мелоні.

Вона також наголосила, що хоче "зруйнувати наратив" про те, що росія вже перемогла у війні проти Україні.

"Якщо сьогодні і говорять про мир, то лише тому, що росія загрузла в Україні, завдяки мужності українців і нашій підтримці", – резюмувала очільниця уряду Італії.

Нагадаємо, на тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою.

Італія, Мелоні
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