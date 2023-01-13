Програма підтримки України від ОБСЄ допоможе втіленню мирного плану Зеленського, - Карпентер

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні.

"Як Ви вже сказали, міністре Османі, війна росії "підірвала європейську архітектуру безпеки і поставила під загрозу мир і стабільність на континенті та за його межами". Ви абсолютно праві. Тому ми зобов'язані діяти якнайшвидше, і я насмілюся говорити, з більшою рішучістю і завзяттям, щоб допомогти покласти край стражданням українців, реалізуючи проєкти під егідою Програми підтримки України", - сказав він.

За словами Карпентера, ці проєкти можуть допомогти нужденним українцям і "закласти фундамент підтримки мирного плану Президента Зеленського". "Беремось до роботи. Люди, які страждають, не можуть дозволити собі чекати більше жодного дня", - додав він.

Американський посол також зазначив, що ОБСЄ має інструменти для притягнення до відповідальності як кремля, так і режиму лукашенка, які продовжують свідомо ігнорувати принципи Організації, і має "продовжувати їх використовувати".

"Ми повинні бути невтомними та новаторськими у наших зусиллях з підтримки та захисту нашої всеосяжної концепції безпеки, якою з самого початку керувався Гельсінкський процес", - наголосив Карпентер.

У своїй промові очільник місії США також навів деякі статистичні дані, які "допомагають зрозуміти масштаби виклику, з яким ми колективно стикаємося через російську війну".

"У 2022 році сирени повітряної тривоги в Україні звучали 14 870 разів. Внаслідок російських бомбардувань та обстрілів було пошкоджено 3 126 закладів освіти в Україні, 337 з них – повністю зруйновано. Понад 1 млн українських цивільних осіб, у тому числі 11 тис. дітей, зазнали російських фільтраційних операцій на підконтрольній російським військам території України. Наразі в Україні налічується 5,9 млн внутрішньо переміщених осіб та 7,9 млн біженців з України, яких прийняли у понад 40 країнах світу", - зазначив він.