Войти | Зарегистрироваться
16:00

пятница,
13 января
Онлайн
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Окупаційна влада Криму виставила на продаж авіаремонтний, який належить Україні, - Укроборонпром
Країна
Окупаційна влада Криму виставила на продаж авіаремонтний, який належить Україні, - Укроборонпром
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Верещук: російські окупанти вже реалізують масове переселення українців в рф

12.01.2023 / 17:34
російські окупанти мають намір здійснити і вже реалізують масове переселення мешканців зайнятих ними районів України в рф.

Про це повідомила віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону в середу.

Коментуючи інформацію про фінансування державою-агресором переселення 100 тис. жителів окупованих районів Херсонської області в рф, вона сказала: "У нас є розвіддані, які підтверджують, що росія справді намагається вчинити черговий акт геноциду - я не буду зараз навіть депортацією це називати, тому що насильницьке вивезення українських громадян є актом геноциду, за що, звичайно, їх чекає покарання".

"Вони поспішають, бо знають, що точно буде деокупація. Це говорить про те, що вони не вірять, що зможуть утримати Херсонщину і намагаються хоча б людей примусово вивезти і таким чином позбавити їхньої рідної землі та рідної держави", - додала віцепрем'єрка.

На питання, куди здійснюється примусове переселення громадян України, Верещук відповіла, що окупанти "вивозять українців у майже всі регіони рф. "У нас є інформація, що у 57 регіонах росії на сьогодні розселені наші українці. Це і Далекий Схід, і Сибір – ми знаходимо українців у всіх куточках росії… Ми ретельно фіксуємо ці факти і це буде основою спецтрибуналу та основою обвинувачень проти росії та їх посадових осіб", - додала вона.

При цьому, за словами віцепрем'єрки, мешканці окупованих територій намагаються виїхати на підконтрольну українській владі територію, але окупанти перешкоджають цьому, зокрема, заблокувавши роботу пункту пропуску у Василівці. У зв'язку з цим ті, хто зважився на виїзд, самостійно прямують через Крим у рф, а далі повертаються на неокуповану частину України через територію третіх країн. Верещук важко було повідомити кількість виїжджаючих з окупованих територій, зазначивши, що така статистика велася, коли пункти пропуску, зокрема, у Василівці, ще працювали.

Источник: Интерфакс-Украина
Верещук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 января
12 января
11 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.