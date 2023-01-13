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Для швидшої перемоги України потрібно підсилення контррозвідки і новий закон, - експерт

12.01.2023 / 14:41
Раді терміново необхідно прийняти закон про контррозвідку, який дасть змогу СБУ ефективніше протидіяти російським агентам та зрадникам.

Як зазначає політолог Тарас Загородній, українській спецслужбі потрібні нові механізми для боротьби з рф.

Він повідомив, що в парламент за ініціативи самої СБУ було внесено законопроект про контррозвідувальну діяльність (КРД).  І в документі є низка важливих нововведень, які наближають СБУ до перетворення на український Моссад.

«В країні, де СБУ постійно виявляє російських шпигунів, діє закон про контррозвідку, ухвалений аж 20 років тому. В часи, коли просто не існувало сучасних загроз, ботоферм, гібридних воєн та ПВК "Вагнер". А Україна ще активно передавала Росії власні ракети, скорочувала армію, розпродувала озброєння. Відповідно й законодавство того часу жодним чином не підходить під сучасні умови», - підкреслює Загородній.

Експерт зазначає, що в парламенті знаходиться перший законопроект із загального "реформаторського пакету", який дозволить Україні краще протидіяти російським спецслужбам.

«Очільник СБУ Василь Малюк йде за вектором посилення контррозвідки і хоче створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель для всіх силових органів. Повинен визнати, що під його керівництвом СБУ стала однією з ключових структур, завдяки якій Україна дає відсіч російській агресії, а значить спецслужбі потрібні дієві механізми для боротьби з рф та її союзниками», - наголошує Загородній.

Він додає, що завдяки змінам СБУ зможе краще працювати на випередження – не чекати, поки агент фсб вчинить диверсію, а "вести" потенційних зрадників заздалегідь. Крім того, СБУ зможе проводити контррозвідувальні опитування за допомогою поліграфу.

«Це актуально для тих чиновників, які мають високий рівень доступу до держтаємниці, особливо в оборонній сфері. Це спосіб запобігти появі російських агентів у стратегічних галузях та на об’єктах критичної інфраструктури, - підкореслює експерт.

Нагадаємо,  що умовах воєнного стану спецслужба постійно повідомляє про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

СБУ, Малюк, Загородній
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