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Урсула фон дер Ляєн пропонує провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві

12.01.2023 / 09:08
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала провести зустріч європейської колегії з урядом України в Києві на початку лютого.

Про це сказав представник ЄК, передає Укрінформ із посиланням на Politico.

ЄС планує провести консультації з Україною на найвищому рівні у лютому, щоб ще раз продемонструвати підтримку країні на тлі повномасштабного вторгнення росії.

За попереднім планом, близько 10-15 уповноважених європейських чиновників зустрінуться зі своїми колегами у Києві. На меті цього зібрання - «подальше поглиблення відносин» і прояв солідарності.

«Це визнання прогресу, який Україна робить на своєму шляху до ЄС», – сказав представник Єврокомісії.

Серед тих, хто може увійти до делегації, окрім фон дер Ляєн – віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, представник ЄК Паоло Джентілоні, Високий представник ЄС Жозеп Боррель, єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган та інші.

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