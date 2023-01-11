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Стефанчук: Медведчук, Деркач, Козак, Кузьмін можуть втратити громадянство України

11.01.2023 / 17:54
У Верховну Раду надійшов указ Президента України Володимира Зеленського про позбавлення українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Тараса Козака та Рената Кузьміна.

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

"Указ Президента України про втрату громадянства Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна надійшов у Верховну Раду України. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів на найближчому пленарному засіданні", — зазначив він.

За словами Стефанчука, "зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах парламенту".

Голова ВР наголосив, що прийняття рішень єдиним законодавчим органом у повній відповідності до Конституції України є не тільки обов'язком Ради, але й запобіжником від їх оскарження в суді.

"Ще можу пообіцяти, що це лише початок шляху з очищення. Продовження незабаром", — додав Стефанчук.

Стефанчук
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