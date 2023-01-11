Стефанчук: Медведчук, Деркач, Козак, Кузьмін можуть втратити громадянство України

Як передає Укрінформ, про це Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив у Фейсбуці.

"Указ Президента України про втрату громадянства Медведчука, Деркача, Козака, Кузьміна надійшов у Верховну Раду України. Парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів на найближчому пленарному засіданні", — зазначив він.

За словами Стефанчука, "зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах парламенту".

Голова ВР наголосив, що прийняття рішень єдиним законодавчим органом у повній відповідності до Конституції України є не тільки обов'язком Ради, але й запобіжником від їх оскарження в суді.

"Ще можу пообіцяти, що це лише початок шляху з очищення. Продовження незабаром", — додав Стефанчук.